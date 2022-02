Città tedesca vicino al Lussemburgo - Cruciverba

Il Lussemburgo (/lussem'burgo/), ufficialmente Granducato di Lussemburgo (in francese le Grand-Duché de Luxembourg; in lussemburghese: Groussherzogtum Lëtzebuerg; in tedesco Großherzogtum Luxemburg), è uno Stato dell'Unione europea senza affaccio sul mare, confinante con Germania, Francia e Belgio.

Treviri ( AFI : ['trviri]; in tedesco: Trier, in francese: Trèves, in lussemburghese: Tréier) è una città extracircondariale di 111 528 abitanti nella parte occidentale del Land tedesco della Renania-Palatinato; è sede di una prestigiosa università.