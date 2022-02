Città del Canada situata sul lago Ontario - Cruciverba

Il lago Ontario (in inglese Lake Ontario) è uno dei cinque Grandi Laghi del Nordamerica. Si trova al confine fra Stati Uniti (stato di New York) e Canada (Ontario). Il lago non è navigabile nei mesi invernali, a causa del ghiaccio.

Toronto (IPA: [t'nto]; pronuncia locale: ['trno] oppure [t'n], ) è una città dell'estremo Sud-Est del Canada, capoluogo della provincia dell'Ontario e centro più popoloso del Canada con i suoi 3 120 668 abitanti (5 928 040 nell'area metropolitana).