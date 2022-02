Città e canale pugliesi - Cruciverba

Canale Italia S.r.l. è una società a responsabilità limitata, editore di varie reti televisive.

Otranto (Uàntu in dialetto salentino, eet, traslitterato Derentò in greco salentino) è un comune italiano di 5 769 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. Situato sulla costa adriatica famosa come importante centro turistico a livello internazionale grazie alla presenza di importanti strutture ricettive e complessi turistici nati già a partire dalla fine degli anni Sessanta del Novento e progettati da importanti architetti. Otranto posto nella punta più estrema della penisola salentina e risulta il comune più orientale d'Italia: il capo omonimo, chiamato anche Punta Palascìa, a sud del centro abitato, è il punto geografico più a est della penisola italiana.