Canto religioso afroamericano - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SPIRITUAL

Ed altri cantanti del genere religioso. il primo musical cinematografico prodotto da una major con un cast afroamericano fu hallelujah di king vidor nel...

Lo spiritual o jubilee è un genere musicale di musica afro-americana, usualmente con un testo religioso cristiano. originariamente monofonica e a cappella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 febbraio 2022

Lo spiritual o jubilee è un genere musicale di musica afro-americana, usualmente con un testo religioso cristiano. originariamente monofonica e a cappella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 febbraio 2022

Altre definizioni con canto; religioso; afroamericano; Vendite all incanto con il banditore; Se fosse più grosso, sto canto sacro finirebbe in tavola; I confini... di canto n; Un canto che concilia il sonno; Costituiscono un Ordine religioso ; Centro religioso dell Iran; Relativa all istituto religioso fondato da don Bosco; Dipinto bizantino di contenuto religioso ; Quartiere tipicamente afroamericano di New York; Un tipo di canto religioso afroamericano ing; Leader afroamericano assassinato nel febbraio 1965;