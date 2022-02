Atleti che corrono su brevi distanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atleti che corrono su brevi distanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VELOCISTI

Significato/Curiosita : Atleti che corrono su brevi distanze

Usata nelle distanze corte dell'atletica, prevede una divisione in batterie degli atleti. gli atleti di ogni batteria corrono la relativa distanza e i primi...

Metri piani al posto dei 100 metri piani). tratti caratteristici dei velocisti sono la presenza nei muscoli di "fibre bianche" ed una propensione al... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 febbraio 2022

