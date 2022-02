Associa studiosi del Nuovo Testamento - Cruciverba

Il Vangelo secondo Luca (in greco: .php?titleat.php?title .php?title.php?title.php?title.php?title.php?title.php?title e.php?titlea.php?title.php?title.php?title.php?title.php?title.php?title.php?title) è uno dei vangeli canonici del Nuovo Testamento ed è suddiviso in 24 capitoli. Narra della vita di Gesù e si apre con le nascite miracolose di Giovanni Battista e di Gesù, per poi descrivere il ministero di quest'ultimo in Galilea, fatto di predicazione, esorcismi e miracoli; dopo aver rivelato ai discepoli la propria natura divina con la trasfigurazione, Gesù si reca a Gerusalemme, dov'è crocifisso e sepolto per poi risorgere, comparire ai suoi discepoli e infine ascendere al cielo.

La Studiorum Novi Testamenti Societas (acronimo SNTS) è un'associazione internazionale di studiosi del Nuovo Testamento. L'attuale presidente è M. Wolter.