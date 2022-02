Assicella di legno dei tini o delle reti - Cruciverba

Toei Animation (????????????? Toei Animeshon Kabushiki-gaisha) è uno studio di animazione giapponese, di proprietà della Toei Company. Fondato nel 1948 come Nihon Doga Eiga (??????), nel 1952 la compagnia ha cambiato nome in Nichido Eiga (????), per poi essere rilevata da Toei nel 1956 e acquisire la denominazione Toei Doga (???????? Toei Doga Kabushiki-gaisha), nome mantenuto fino al 1998. Ha prodotto numerose serie, tra cui Sally la maga, Mazinga Z, Galaxy Express 999, Dr. Slump, Dragon Ball, I Cavalieri dello zodiaco, Sailor Moon, Slam Dunk, Digimon, One Piece e le serie delle Pretty Cure.