Arma che ricorda un Arma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma che ricorda un Arma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARABINA

Significato/Curiosita : Arma che ricorda un Arma

L'Arma dei Carabinieri (dapprima Corpo dei Carabinieri Reali e poi Arma dei Carabinieri Reali) è una delle forze di polizia italiane, con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Allo stesso tempo è parte delle forze armate italiane (dal 2000 con il rango di forza armata), alle dipendenze del ministero della difesa, con dipendenza funzionale dal ministero dell'interno. Ha compiti di polizia militare sulle altre tre forze armate, in Patria ed all'estero, ed è parte della Forza di gendarmeria europea. Una carabina è un'arma da fuoco simile ad un fucile o ad un moschetto, ma relativamente più corta e, talora, meno potente di un fucile, ad esempio adottando munizioni da pistola. Il termine carabina deriva dalla parola araba karab, arma da fuoco più il diminutivo "ina", nel senso di piccolo. Questo tipo di arma venne ideato sul finire del XVI secolo per venire incontro ai bisogni dei soldati a cavallo: dragoni e carabinieri. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con arma; ricorda; arma; Farma co utile per ricostituire le forze; Si paga all arma tore; Un maiale arma to di zanne; arma ndo ama perdutamente Margherita Gautier; Giovane palmipede che... ricorda Donald Duck; Il fiore che ci ricorda i chiodi; Città tedesca che ricorda una Repubblica; ricorda no le cipolle; Farma co utile per ricostituire le forze; Si paga all arma tore; Un maiale arma to di zanne; arma ndo ama perdutamente Margherita Gautier; Cerca nelle Definizioni