Acuto, intuitivo - Cruciverba

I dialetti d'Abruzzo, in special modo quelli del sottogruppo abruzzese adriatico del gruppo dei dialetti italiani meridionali non posseggono un'ortografia codificata, né esiste alcuna istituzione deputata alla standardizzazione della scrittura e della morfologia di tali dialetti. Gli scritti in dialetto sono per lo più classificabili in due categorie: testi letterari, in particolare poesie e commedie teatrali, e repertori di vocaboli, espressioni, toponimi, ad uso scientifico o culturale. In nessuno dei due contesti si è sviluppata un'ortografia condivisa.

Leonardo di ser Piero da Vinci, noto semplicemente come Leonardo da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519), è stato uno scienziato, inventore e artista italiano.