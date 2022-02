Un voto al referendum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un voto al referendum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SI

Significato/Curiosità : Un voto al referendum

referendum all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su una specifica proposta o domanda. Con il referendum si può richiedere ad un corpo elettorale il consenso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con voto; referendum; La chiesa che i Veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste; Dà il voto in cabina; voto ... referendario; Ne fanno voto gli ecclesiastici; Il minimo di voti necessario per un referendum ; La scala protagonista di un referendum nel 1985; Lo è una legge eliminata tramite un referendum ; Si deve raggiungere in alcuni referendum lat; Cerca nelle Definizioni