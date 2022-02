Si usa per lisciare il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per lisciare il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIALLA

Significato/Curiosità : Si usa per lisciare il legno

Attrezzi e utensili da officina (categoria Attrezzi per meccanica) serve per lisciare il ferro da scarti di ferro. Di numerosi tipi e misure, le chiavi si usano per il serraggio e il deserraggio di dadi e bulloni. Per comodità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con lisciare; legno; lisciare e spianare; Districare e allisciare i capelli; Il legno dell oboe; Il nemico n. 1 di Gambadilegno ; Striscetta di legno ; Un legno per finestre e porte; Cerca nelle Definizioni