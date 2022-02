Unità di misura delle esplosioni atomiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura delle esplosioni atomiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MEGATON

Significato/Curiosità : Unita di misura delle esplosioni atomiche

Megatone (categoria Unità di energia) un'unità di misura che non appartiene al Sistema internazionale di unità di misura (SI). Esso serve per indicare l'energia emanata da una esplosione ed ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con unità; misura; delle; esplosioni; atomiche; Sono pari nell unità ; I ricordi condivisi di una comunità ; unità d attacco della Marina Militare; Un fautore dell unità d Italia; misura re con la bilancia; Il laboratorio di chi veste su misura ; Scala _ : si usa per misura re i terremoti; misura i raggi U V; Dispositivo per poter vedere i programmi delle pay-tv; Sono la bellezza delle farfalle; La fine delle corse; L arte delle ugole d oro; esplosioni emotive sregolate, sia di gioia che ira; Rumori di esplosioni ; esplosioni d'ira; Manco queste esplosioni ... destano il dormiglione!; Conduce controverse ricerche atomiche ; Masse anatomiche tondeggianti e palpabili; Un'unità di misura per le grandezze atomiche ; Los __, città USA delle prime bombe atomiche ; Cerca nelle Definizioni