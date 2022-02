Una metà di atto - Cruciverba

Atto e potenza sono una coppia di termini complementari utilizzati in filosofia da Aristotele per spiegare il perenne divenire dei fenomeni naturali, ed ai quali egli riconduce non solo le leggi dell'ontologia, ma anche dell'etica, della psicologia umana, e della conoscenza stessa.

Sigle

Aarne-Thompson – metodo di classificazione delle storie del folklore europeo

– metodo di classificazione delle storie del folklore europeo Advanced Technology (tecnologia avanzata) – nei computer PC IBM AT

(tecnologia avanzata) – nei computer PC IBM AT Agenzia del Territorio – Agenzia del Ministero dell'economia e delle finanze

– Agenzia del Ministero dell'economia e delle finanze Alta tensione

Ammazzateci tutti – movimento antimafia italiano

– movimento antimafia italiano Analisi transazionale – teoria psicologica ideata da Eric Berne negli anni cinquanta

– teoria psicologica ideata da Eric Berne negli anni cinquanta Antico Testamento

Atti degli apostoli

Chimica

At – simbolo chimico dell'astato

Cinema

At, film turco del 1982, diretto da Ali Özgentürk

Codici

AT – codice vettore IATA di Royal Air Maroc

AT – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Austria

AT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Asti (Italia)

AT – codice United States Department of Defense per missile anticarro

Informatica

.at – dominio di primo livello dell'Austria

– dominio di primo livello dell'Austria at – nome in inglese del simbolo @, carattere utilizzato nella posta elettronica

at – comando Unix utilizzato per pianificare l'esecuzione di comandi o programmi

– comando Unix utilizzato per pianificare l'esecuzione di comandi o programmi ATtention – parte dell'insieme di comandi AT Hayes per i modem

tastiera AT, precorritrice delle tastiere PS/2

Altro

at – simbolo dell'atmosfera tecnica, un'unità di misura della pressione.

AT – targa automobilistica di Asti (Italia)

