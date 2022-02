Una donna che confeziona abiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una donna che confeziona abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SARTA

Significato/Curiosità : Una donna che confeziona abiti

Giorgio Armani (categoria Persone che hanno fatto coming out) URL consultato l'11 ottobre 2017. ^ CLEO CASSINI, abiti da sposa delle star: ecco tutti quelli che ci hanno fatto sognare!, in Sposi magazine, 7 GENNAIO ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con donna; confeziona; abiti; Il mese della Madonna ; La donna amata da Amadigi; Una donna linguacciuta; Nome di donna spagnolo; confeziona to come un libro; Si può occupare di pasti preconfeziona ti; confeziona no indumenti con i polsini; Robusto tessuto di cotone usato per confeziona re grembiuli; Luogo... per abiti da rinnovare; Rimaste senza abiti ; abiti ... generici; Vi si appendono gli abiti ; Cerca nelle Definizioni