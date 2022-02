Una carta... per il futuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una carta... per il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TAROCCO

Significato/Curiosità : Una carta... per il futuro

Magna Carta Carta libertatum (dal latino medievale, "Grande Carta delle libertà"), comunemente chiamata Magna Carta, è una carta reale dei diritti accettata il 15 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

