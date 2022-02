Tormenta Otello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tormenta Otello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GELOSIA

Significato/Curiosita : Tormenta Otello

Otello Toso (Padova, 22 febbraio 1914 – Curtarolo, 15 marzo 1966) è stato un attore italiano. La gelosia (dal latino zelosus, aggettivo di zelus passando per il greco o (zelos), zelo, emulazione, brama, desiderio) è un sentimento umano. Assume nel tempo il significato di timore che un rivale ottenga l'affetto di qualcuno a noi caro. A volte si confonde con l'invidia. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

