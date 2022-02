Un terzo di esa - Cruciverba

Vega, acronimo di Vettore Europeo di Generazione Avanzata, è un vettore operativo in uso dalla Arianespace, sviluppato in collaborazione dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il lancio in orbita di piccoli satelliti (300 –1500 kg).

Sigle

Bahasa Indonesia

Banca d'Italia

Business intelligence

Aeronautica

Albatros B.I – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke

– biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke Bereznjak-Isajev BI – aereo con motore a razzo sovietico

Chimica

Bi – simbolo chimico del bismuto

Codici

BI – codice vettore IATA di Royal Brunei Airlines

bi – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bislama

BI – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Burundi

BI – codice ISO 3166-2:CL della regione Bío-Bío (Cile)

BI – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Biscaglia (Spagna)

BI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Biella (Italia)

BI – codice ISO 3166-2:LB della Valle della Beqa (Libano)

BI – codice ISO 3166-2:TD di Biltine (Chad)

Musica

BI – sigla che si riferisce al catalogo delle opere di Alessandro Rolla (catalogo Bianchi-Inzaghi)

BI – per biglione

Trasporti

BI – targa automobilistica di Bielefeld (Germania)

BI – targa automobilistica della Beozia (Grecia)

BI – targa automobilistica della città di Bialystok (Polonia)

BI – targa automobilistica di Biella (Italia)

Altro

Bi – manufatto di giada della tradizione cinese

– manufatto di giada della tradizione cinese Bohemia Interactive – azienda sviluppatrice di videogiochi

– azienda sviluppatrice di videogiochi Bi – diminutivo di bisessuale/bisex

