Lo Stato dell Asia che in passato si chiamava Persia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato dell Asia che in passato si chiamava Persia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Significato/Curiosità : Lo Stato dell Asia che in passato si chiamava Persia

Ciro II di Persia Edessa. Ciro II di Persia, noto come Ciro il Grande (in Persiano antico , trasl. Kuruš; Anshan, 590 a.C. – Iassarte, 530 a.C.), è Stato imperatore Persiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

