Lo Stato con capitale Lisbona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato con capitale Lisbona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PORTOGALLO

Significato/Curiosità : Lo Stato con capitale Lisbona

Lisbona significati, vedi Lisbona (disambigua). Lisbona (in portoghese Lisboa, /li'bo/) è la capitale e la principale città del Portogallo. Con una popolazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con stato; capitale; lisbona; Uno stato come il Vaud; Lo stato dell Asia che in passato si chiamava Persia; Lo dice f intervistato ; Il più vasto stato del Sudamerica; Una capitale boliviana; Ha per capitale Ottawa; capitale del Bangladesh; Fu capitale d Israele; Sul suo estuario c è lisbona ; Sul suo estuario sorge lisbona ; Il nome della lisbona de La casa di carta; Uno dei più noti quartieri di lisbona ; Cerca nelle Definizioni