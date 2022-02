Sport praticato da atleti alti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport praticato da atleti alti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BASKET

Significato/Curiosità : Sport praticato da atleti alti

Freestyle (sci) (categoria Senza fonti - Sport invernali) Il freestyle, o sci acrobatico o sci artistico, è uno Sport invernale praticato con gli sci. Si tratta di una disciplina sciistica nata come elaborazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con sport; praticato; atleti; alti; Esport a tulipani; Uno sport da piscina; Ne fa uso lo sport ivo che bara; Si affollano di sport ivi; Uno sport praticato a cavallo; Bullismo praticato nei confronti delle nuove leve; Lo sport praticato a pancia in giù su uno slittino; Era praticato per lavoro da Johan Cruijff; Una classica misura dell atleti ca; Confronti di atleti ; Il Nurmi dell atleti ca; atleti su ghiaccio o su rotelle; Lo sono sempre i salti nel buio; Enfatico e alti sonante; alti prelati come il compianto Carlo Maria Martini; I Balti ci abitanti di Tallinn; Cerca nelle Definizioni