Lo sono certe cariche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe cariche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ONORARIE

Cursus honorum (categoria Istituzioni e cariche romane) cariche di edile (aedilis). Gli edili erano magistrati eletti per condurre gli affari interni di Roma, e spesso collaboravano con le più alte cariche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

