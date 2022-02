Soldato specializzato nell impiego di armi pesanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldato specializzato nell impiego di armi pesanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ARTIGLIERE

Significato/Curiosità : Soldato specializzato nell impiego di armi pesanti

Oplita (categoria Unità militari di fanteria) hoplìtes), al plurale opliti, era un Soldato della fanteria pesante dell'antica Grecia. L'armatura completa di un oplita "tipo", definita con il termine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

