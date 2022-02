Un po di smania - Cruciverba

La nostra vita è un film del 2010 diretto da Daniele Luchetti. È stato presentato al Festival di Cannes 2010, come unico film italiano in concorso, dove Elio Germano si è aggiudicato il premio per la miglior interpretazione maschile.

La Citroën SM, più conosciuta in Italia come Citroën-Maserati, è un'autovettura di fascia alta prodotta dalla casa francese Citroën dal 1970 al 1975.