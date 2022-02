Secchi per la siccità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secchi per la siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARIDI

Significato/Curiosità : Secchi per la siccita

Siccità pianeta, la siccità è un evento periodico e, con adeguate strategie, parzialmente contrastabile. L'intensità della siccità viene spesso rappresentata per mezzo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con secchi; siccità; Fondo di secchi o; L autore de La secchi a rapita; Quelli secchi valgono poco; Nel vaso e nel secchi o; Sterile per la siccità ; Disseccato per la siccità ; Improduttivo per siccità ; Sfiorito per la siccità ;