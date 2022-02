C è quello idrofilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello idrofilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COTONE

Significato/Curiosita : C e quello idrofilo

Per idrofilia (dal greco d (hdor), "acqua", e a (philìa), "amicizia", "affinità) si intende la proprietà fisica di materiali o di singole specie chimiche (ad esempio molecole) a legarsi con l'acqua. Il cotone è una fibra tessile, ricavata dalla bambagia che avvolge i semi delle piante del genere Gossypium. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con quello; idrofilo; quello di gomito non unge; Ce quello d aria; quello di Napoli era governato dai Borbone; Paride colpì con una freccia quello di Achille; C è quello idrofilo ; Quello idrofilo si usa in batuffoli; Il cotone idrofilo ; Un pezzetto di cotone idrofilo ; Cerca nelle Definizioni