Quello di gomito non unge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di gomito non unge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Significato/Curiosità : Quello di gomito non unge

Altre definizioni con quello; gomito; unge; Ce quello d aria; quello di Napoli era governato dai Borbone; Paride colpì con una freccia quello di Achille; È inaspettato quello di un tesoro; Nella matassa e nel gomito lo; Forma la sporgenza del gomito ; Si usa per fare gomito li; Una fascia di muscoli tra l omero e il gomito ; Aggiunge gusto all arrosto; Punge nte come il fumo di legna; Aspre e punge nti, come certe critiche; Da Heathrow si raggiunge con la metropolitana; Cerca nelle Definizioni