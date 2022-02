Premessa alla guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premessa alla guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIARMO

Significato/Curiosità : Premessa alla guerra

guerra d'indipendenza americana della guerra civile americana, vedi Rivoluzione americana. La guerra d'indipendenza americana, nota negli Stati Uniti principalmente come guerra rivoluzionaria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con premessa; alla; guerra; Ipotesi o premessa ; La premessa quando è in fondo al libro; Dà inizio alla battaglia; Fuggito dalla galera; La stalla per le pecore; Il transatlantico che affondò alla prima traversata; Nave da guerra romana; Fu in guerra con Sparta; Isola delle Salomone che ci ricorda una grande battaglia navale nell ultima guerra ; Il Cruise nel cast del film La guerra dei mondi; Cerca nelle Definizioni