Periodi della geologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodi della geologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ERE

Significato/Curiosita : Periodi della geologia

Un periodo geologico è un'unità geocronologica utilizzata in geologia. È una delle suddivisioni della scala dei tempi geologici; solitamente tra un periodo e il successivo si registra un'estinzione in alcuni ordini del regno animale. Il termine era glaciale indica un intervallo di tempo della storia climatica della Terra lungo decine o centinaia di milioni di anni (Era), in cui si registra, sulla superficie terrestre, la presenza di calotte polari e di ghiacciai terrestri più o meno estesi. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 febbraio 2022

Altre definizioni con periodi; della; geologia; Un vento periodi co; Pagamento periodi co per estinguere un debito; Caratterizzano i periodi di pioggia; Una pubblicazione periodi ca; La missione... Rex della Nasa; Città della Francia celebre per la sua cattedrale; Principe della Turandot; Un sottoprodotto della macinazione; Suddivisioni della geologia ; In geologia un minerale contenente piombo; La formazione dei monti in geologia ; In geologia , frattura della crosta terrestre; Cerca nelle Definizioni