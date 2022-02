Pendeva su Damocle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pendeva su Damocle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPADA

Significato/Curiosità : Pendeva su Damocle

Tram ATM serie 3000 lì per i successivi 40 anni, ha rappresentato la spada di Damocle che Pendeva ogni volta su ciascun bigliettaio). Veterane delle linee di circolare (29 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con pendeva; damocle; Si spendeva no in Austria; Si spendeva no ad Atene; Si spendeva no in Grecia; Dipendeva no dal maggiordomo; Cerca nelle Definizioni