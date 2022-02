Nuovo senza vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nuovo senza vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NV

Significato/Curiosità : Nuovo senza vocali

Lingua turca (sezione Le vocali) (se la prima vocale di una parola turca è una vocale palatale, la seconda e le altre vocali della parola o sono la stessa o sono altre vocali palatali; es ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con nuovo; senza; vocali; È Antico o nuovo nella Bibbia; Pareggio tra costi e ricavi di un nuovo prodotto; Tornata di nuovo dentro; Nata a Città del Messico, il 30 gennaio 1990, l attrice messicana è una delle protagoniste del nuovo film di Michael Bay Ambularne; Si dice di cose che si fanno senza sforzo; Indumento senza maniche; Crudele, senza cuore; Zar senza cuore; Exit senza vocali ; Le vocali in rosso; vocali in serbo; vocali in sardo; Cerca nelle Definizioni