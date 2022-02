Nazioni o condizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nazioni o condizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STATI

Significato/Curiosità : Nazioni o condizioni

Giusti tra le Nazioni da Yad Vashem 27 712 Giusti tra le Nazioni di 51 diversi paesi. Oltre ai benefici onorifici i Giusti tra le Nazioni possono ricevere anche una sorta di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

