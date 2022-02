Nato a Londra il 5 agosto 1963, il personaggio è un attore britannico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nato a Londra il 5 agosto 1963, il personaggio è un attore britannico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Mark Strong (categoria Nati il 5 agosto) Strong, Nato Marco Giuseppe Salussolia (Londra, 5 agosto 1963), è un attore britannico. Mark Strong nasce nel 1963 a Londra da padre italiano e madre austriaca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

