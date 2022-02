Un movimento cardiaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un movimento cardiaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIASTOLE

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con movimento; cardiaco; Intenso movimento di persone e di veicoli; Un movimento ... per nulla gradito; Come la pala dell elica in movimento ; movimento politico francese degli Anni 50; Cedimento cardiaco ; Apparecchio cardiaco che si applica in casi di gravi aritmie; È temibile quello cardiaco ; Lo è il ritmo cardiaco fisiologico; Cerca nelle Definizioni