Mare che bagna Italia, Albania e Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mare che bagna Italia, Albania e Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IONIO

Significato/Curiosità : Mare che bagna Italia, Albania e Grecia

Mare Adriatico Adriatico, Medio Adriatico e Basso Adriatico, bagna sei Paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Albania, confinando a sud-est ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

