Locale che può essere annesso alla lavanderia - Cruciverba

La prigione di Alcatraz (spesso indicato unicamente come Alcatraz o The Rock, "La Roccia", a indicare che la maggior parte di esso sorge su uno sperone roccioso) era un carcere federale statunitense di massima sicurezza ubicato sull'isola di Alcatraz, a circa 2 km al largo della costa di San Francisco, in California, negli Stati Uniti, che fu operativo dall'11 agosto 1934 al 21 marzo 1963.

Qui comincia l'avventura è un film del 1975 diretto da Carlo Di Palma, affermato direttore della fotografia alla sua seconda prova nella regia cinematografica.