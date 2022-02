Liquido come l acetone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquido come l acetone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOLVENTE

Significato/Curiosità : Liquido come l acetone

acetone stai cercando il disordine metabolico comunemente chiamato acetone, vedi acetonemia. L'acetone (anche chiamato propanone o dimetilchetone) è il chetone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

