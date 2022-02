Interno, viscerale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interno, viscerale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROFONDO

Significato/Curiosità : Interno, viscerale

Peritoneo (reindirizzamento da Peritoneo viscerale) parietale) e ricopre anche gran parte dei visceri contenuti al suo interno (peritoneo viscerale), fissandoli al contempo alle pareti della cavità (legamenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con interno; viscerale; È disposta all interno del binario; Le spie che agiscono dall interno ; Il mare interno su cui si affaccia Baku; Come i cerchi inseriti all interno di un poligono; Fuoriuscita viscerale ;