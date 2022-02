Grosso recipiente per olio e vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso recipiente per olio e vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIARA

Significato/Curiosità : Grosso recipiente per olio e vino

Quartara La quartara è un recipiente in [[terra ]], dalle antiche origini contadine, di medie dimensioni e fornito di due grossi manici nella parte superiore; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

