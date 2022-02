Gira tutt intorno al palazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gira tutt intorno al palazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CORNICIONE

palazzo de' Vecchi Ballo, la cui volta decorata si apre con una balaustra lignea che Gira tutt'intorno. L'intero palazzo è stato confermato di interesse storico-artistico. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

