Giovane palmipede che... ricorda Donald Duck - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovane palmipede che... ricorda Donald Duck. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAPERO

Altre definizioni con giovane; palmipede; ricorda; donald; duck; Accompagnava la giovane affinché non fosse mai sola; Un giovane fusto in vivaio; Un giovane cetaceo; La babysitter meno giovane ; Un palmipede da cortile; Un palmipede ; palmipede ; Un palmipede nordico; Il fiore che ci ricorda i chiodi; Città tedesca che ricorda una Repubblica; ricorda no le cipolle; Isola delle Salomone che ci ricorda una grande battaglia navale nell ultima guerra; Limiti di donald ; Il donald Segretario della difesa con Bush Jr; Quello sassone si trova nei... Mcdonald 's; donald , ex-presidente degli Stati Uniti d'America; duck = Paperino; Così Rockerduck chiama Paperon de Paperoni; L'animale del Duffy duck dei cartoni; La casa produttrice del videogioco duck Hunt; Cerca nelle Definizioni