Fuoristrada da città - Cruciverba

La ragazza fuoristrada è un film diretto da Luigi Scattini nel 1973.

Sport Utility Vehicle, (in italiano Veicolo di Utilità Sportiva, acronimo SUV) identifica una particolare categoria di autoveicoli dall'assetto rialzato e, tendenzialmente, con trazione integrale. Generalmente i SUV sono suddivisi in quattro principali categorie, in base alle dimensioni: Urban, Compact, Large e Premium.