Frutti come arance e limoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutti come arance e limoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AGRUMI

Significato/Curiosità : Frutti come arance e limoni

Citrus sinensis (reindirizzamento da arance) realtà le arance coltivate appartengono tutte al gruppo "Navel" (cioè arance ombelicate)[senza fonte]. A questo gruppo, oltre all'arancia suddetta, sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con frutti; come; arance; limoni; Albero dai frutti che pesano chili; frutti ovali o rotondi; frutti che allegano; frutti nettarini; Uno Stato come il Vaud; Lo è un evento come la nascita di un bambino; Le chiese come San Pietro; Un cataclisma come lo tsunami; Una varietà di arance siciliane; Estrarre il succo dalle arance ; I frutti come le arance ; arance particolarmente rosse dentro e fuori; Grossi limoni ; Lo sono ematite e limoni te; Ne sono ricchi i limoni ; La C di limoni , arance, mandarini..; Cerca nelle Definizioni