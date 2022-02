Fiori da balconi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiori da balconi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Fiori da balconi

Federica Abbate (categoria P2397 letta da Wikidata) primo disco con la Carosello Records, pubblicando come primo singolo Fiori sui balconi. Nello stesso anno è vocal coach a The Voice of Italy nel team di ...