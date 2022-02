Farmaco utile per ricostituire le forze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaco utile per ricostituire le forze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TONICO

Significato/Curiosità : Farmaco utile per ricostituire le forze

Regno di Napoli (sezione Le guerre del Vespro) sopravvisse un solo anno senza lasciare eredi, pur tuttavia riuscendo a ricostituire velocemente una nuova armata napoletana che al grido di "Ferro! Ferro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con farmaco; utile; ricostituire; forze; Un farmaco contro le reazioni allergiche; farmaco miracoloso; In generale, un farmaco che libera dalle feci; Un farmaco che accresce l azione della base; Inutile in modo inusuale; È utile per smozzicare; È utile in cantiere; Priva di scopo, inutile ; Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine; Restituire le forze ; Lo è la lotta fra due forze ineguali; Nome delle forze Armate tedesche dal 1935 al 1946; Cerca nelle Definizioni