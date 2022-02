Era la terra di sogni e di chimere d una vecchia canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era la terra di sogni e di chimere d una vecchia canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARIZONA

Significato/Curiosità : Era la terra di sogni e di chimere d una vecchia canzone

Gabriele D'Annunzio che è ignoto, dato che ancora nella seconda metà dell'Ottocento, soprattutto nei salotti dell'Urbe frequentati da D'Annunzio, l'Abruzzo era una terra sconosciuta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

