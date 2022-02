Del Tesoro dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Del Tesoro dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ERARIALE

Significato/Curiosità : Del Tesoro dello Stato

Ministero del Tesoro Ministero del Tesoro fu l'organo, in periodi alterni, del Governo italiano addetto alla supervisione e gestione del debito pubblico, delle spese dello Stato e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con tesoro; dello; stato; È inaspettato quello di un tesoro ; La cartina per trovare il tesoro ; C è quello del tesoro ; Vale... un tesoro ; Brandello di stoffa; E formato da giacca e pantaloni dello stesso tessuto; Un velocissimo rapace più grande dello sparviero; Gli estremi dello yoga; stato di indolenza; Lo stato con capitale Lisbona; Uno stato come il Vaud; Lo stato dell Asia che in passato si chiamava Persia; Cerca nelle Definizioni