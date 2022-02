Il re dei Mirmidoni - Cruciverba

I Mirmidoni (in greco antico: µde, Myrmidónes, da µµ, "formica"; in latino Myrmidones) sono un popolo della mitologia greca, discendente da Mirmidone, figlio di Zeus.

Èaco (in greco antico: a, Aiakòs, in latino Aeacus) è un personaggio della mitologia greca. Nasce dalla ninfa Egina con cui Zeus un giorno si accoppiò trasformandosi in aquila e portando con sé la ninfa sull'isola di Enopia, che prese dalla ninfa il nome di Egina.