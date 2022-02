Li costruisce in aria... il sognatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li costruisce in aria... il sognatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASTELLI

Significato/Curiosità : Li costruisce in aria... il sognatore

La strana storia dell'isola Panorama eterno sognatore. Hirosuke ama Edgar Allan Poe e ha scritto un romanzo utopico, La storia di Ra, nel quale il protagonista entra improvvisamente in possesso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con costruisce; aria; sognatore; costruisce veicoli muniti di stanghe; Il gruppo italo-francese che costruisce aerei; costruisce ... contenitori di vino; La via che è il rito con cui si ricostruisce il percorso doloroso di Gesù; Ce quello d aria ; Gas dell aria ; Lo è l aria al mare; Così inizia il cantico a Maria Addolorata; Lo accarezza il sognatore ; Spesso delude il sognatore ; Un verbo che piace moltissimo al sognatore ; sognatore , utopista; Cerca nelle Definizioni