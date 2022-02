È come dire ventilare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È come dire ventilare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AREARE

Significato/Curiosità : e come dire ventilare

Delitto di Cogne distinte coppie e a una quinta persona. In un'altra intercettazione, si sentirono inoltre il padre e il marito della Franzoni ventilare l'ipotesi di far ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

