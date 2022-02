Un collega di Amelia Earhart - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un collega di Amelia Earhart. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AVIATORE

Significato/Curiosità : Un collega di Amelia Earhart

Eileen Collins (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) nello stato di New York, si appassionò al volo fin da bambina, affascinata dalla storia di Amelia Earhart. Studiò al Corning Community College e si laureò ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

